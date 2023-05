Drei Tote bei schwerem Autounfall in Kärnten: Mann in Klinik verstorben

St. Veit an der Glan – Zwei Klagenfurterinnen im Alter von 75 bzw. 71 Jahren sowie ein 23-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sind Sonntagabend bei einem Frontalzusammenstoß auf der Friesacher Bundesstraße bei St. Veit an der Glan ums Leben gekommen. Der Mann war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in Klinikum Klagenfurt geflogen worden, dort starb er in den Nachtstunden. Eine weitere Frau wurde verletzt.