45. AutorInnentagung in Innsbruck: Einsichten und verlorene Gewissheiten

Innsbruck – Auf der Leipziger Buchmesse hat sich Österreich zuletzt als Heimatland einer vielfältigen und vielsprachigen Literatur präsentiert. Die Innsbrucker Wochenendgespräche – die traditionsreiche AutorInnentagung fand in den vergangenen Tagen zum 45. Mal statt – haben an das Leipziger „meaoiswiamia“ angeknüpft. Zehn literarische Grenzgänger nahmen sich vor, dem Thema „Herkunft“ auf den Grund zu gehen. Einer davon, der in der Tschechoslowakei geborene österreichische Autor Michael Stavaric, stellte umsichtige Fragen, die anderen – Andreas Maier aus Deutschland, Anna Baar, Ilma Rakusa, Maddalena Fingerle, Anne Marie Pircher, Waltraud Mittich und die TirolerInnen Robert Prosser, Carolina Schutti und Markus Köhle – suchten nach Antworten darauf, was es mit dem Herkommen, dem Weggehen, mit Identität, Zugehörigkeit und Fremdsein auf sich haben könnte. Um Gerüche ging es, Farben und Geschmäcker. Und um die Temperatur von Sprache, kalte und warme Worte, wohliges und bedrohliches Schweigen und Heim- und Fernweh, Sehnsucht und Ernüchterung. Im Ensembleproberaum des Landestheaters wurde am Freitag und Samstag intensiv diskutiert. Manches wurde nach-, anderes sicherheitshalber vorgelesen. Einsichten wurden gewonnen, die eine oder andere Gewissheit dürfte verloren gegangen sein.