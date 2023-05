Zwei Supermarkt-Angestellte fielen wegen Dieb in Bozen in Ohnmacht

Eine Kassiererin und eine weitere Angestellte in einem Bozner Supermarkt fielen am Wochenende vor Schreck um, als sich ein Dieb an der Registrierkasse zu schaffen machte und rund 1000 Euro stahl.

Bozen – Gleich zwei Angestellte kippten am Wochenende in einem Supermarkt in Bozen um, weil ein Dieb Geld aus der Kasse gestohlen hatte. Laut Südtirol Online nutzte der Mann einen unachtsamen Moment einer Kassen-Mitarbeiterin aus und griff in die offenstehende Registrierkasse. Er erwischte rund 1000 Euro Bargeld. Als die Kassiererin das bemerkte, fiel sie vor Schreck um.