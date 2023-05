Mozarts Requiem in Stiftskirche: Von der Endlichkeit des Erdendaseins

Stift Stams feiert den 750. Jahrtag seiner Gründung. Am Samstagabend stand in der ausverkauften Stiftskirche Mozarts Requiem auf dem Programm.

Stams – Der 750. Gründungstag des Stiftes Stams in diesem Jahr ist Anlass für eine Reihe von kulturellen Veranstaltungen. Dass in der Konzertreihe Mozarts Requiem in d-Moll (KV 626) aus dem Jahr 1791 nicht fehlen darf, versteht sich fast von selbst, ist es doch so etwas wie die Staatskomposition schlechthin. Ob zur feierlichen Umrahmung staatstragender Begegnungen, ob als Totenmesse, als Filmmusik oder Vorlage für Rockmusik bis hin zur Verwendung als Sound von Videospielen – das Requiem hält einfach alles aus.