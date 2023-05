Kalte Dusche für die Hammers nach der Pause

Schwaz – Im zweiten Heimspiel der Saison starteten die Footballer der Schwaz Hammers daheim in der Silberstadt-Arena gleich fulminant in das Duell mit den Carinthian Lions: Vor knapp 200 Fans ging es mit 14:0 in die Halbzeit-Pause. Doch nach dem Seitenwechsel kam die kalte Dusche. Die Gäste konnten mit zwei Touchdowns und einem späten Field-Goal noch einen knappen 17:14-Erfolg verbuchen. Hammers-Headcoach Daniel Alfreider gab sich kämpferisch: „Die Hoffnungen aufs Play-off sind intakt, wenn wir jedes Spiel gewinnen.“ (suki)