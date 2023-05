Auto fuhr in Texas in Gruppe wartender Menschen: acht Tote

Zu dem schweren Unfall kam es bei einer Migrantenunterkunft an der mexikanischen Grenze. Einige der Toten sollen venezolanische Flüchtlinge sein. Bisher ist unklar, ob der Fahrer absichtlich in die Menschenmenge fuhr.

Brownsville – Bei einem schweren Unfall in einer Grenzstadt im Süden der USA sind am Sonntag acht Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher der Stadt Brownsville im Bundesstaat Texas in einem TV-Interview. Zuvor hatte die Feuerwehr der Stadt mitgeteilt, dass sieben Personen am Ort des Geschehens gestorben seien. Die achte Person sei später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Mindestens neun weitere Verletzte seien in örtliche Krankenhäuser gebracht worden.