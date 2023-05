75 Kilo schwerer Tresor aus Landecker Bäckerei gestohlen

Die Täter verschafften sich zwischen 18.40 Uhr am Sonntag und 3.40 Uhr am Montag Zugang zu der Filiale. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Landeck – Ein Einbruch in eine Bäckerei in Landeck beschäftigt die Landecker Polizei. Wie die Unbekannten in der Nacht auf Montag in das Geschäft gelangten, ist noch nicht bekannt. Jedenfalls brauchten die Täter einiges an Kraft: Sie stahlen einen etwa 75 Kilo schweren Tresor.