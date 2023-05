Rasende Eifersucht: Mann erstach in Italien Nachbar und eigene Tochter

Foggia – Eine grausame Bluttat hat sich am Wochenende in Apulien ereignet: Dort soll ein 45-jähriger Mann aus rasender Eifersucht seinen Nachbarn und seine eigene 16-jährige Tochter getötet haben. Seine Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Laut Medienberichten soll der eifersüchtige gebürtige Albaner in der Nacht auf Sonntag im Stiegenhaus seines Wohnhauses auf den 51-jährigen Nachbarn getroffen sein. Er beschuldigte den Mann, eine Affäre mit seiner Frau zu haben. Unvermittelt soll er ein Messer gezogen und dem vermeintlichen Nebenbuhler in den Bauch gestochen haben. Dieser starb noch am Tatort.