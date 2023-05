Langjähriger Ö3-Chef Georg Spatt verlässt den ORF auf eigenen Wunsch

Wien – Der langjährige Ö3-Chef Georg Spatt verlässt den ORF auf eigenen Wunsch. Das teilte der ORF am Montag in einer Aussendung mit. Spatt, der seit 2002 die Geschicke des mit Abstand reichweitenstärksten Radiosender des Landes leitete, will sich ab Sommer neuen Herausforderungen widmen. Sein langjähriger Stellvertreter Albert Malli übernimmt ab diesem Zeitpunkt die Leitung von Ö3 interimistisch.

"Nach einer so langen und intensiven Zeit ist der Wunsch nach neuen Zielen, nach Veränderung und auch nach ein bisschen Abstand naheliegend und auch sicher gut nachvollziehbar", hielt Spatt in einem Schreiben an sein Team fest. Als "Hinweise", sein Kapitel bei Ö3 abzuschließen, führte er die Übersiedlung aus den Studios in Heiligenstadt auf den ORF-Campus am Küniglberg - "für viele von uns eine symbolhafte Zäsur" - und die ausverhandelte ORF-Gesetzesnovelle und die damit einhergehende Diskussionen "rund um unsere Aufgaben und um unseren Erfolg" an.