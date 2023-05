Norwegischer König Harald (86) wieder wegen Infektion im Krankenhaus

Oslo – Norwegens König Harald V. (86) muss abermals einige Tage im Krankenhaus verbringen. Bei dem Monarchen wurde erneut eine Infektion festgestellt, die behandelt werden muss, wie das norwegische Königshaus am Montag in Oslo mitteilte. Er sei deshalb krankgeschrieben und ins Osloer Reichskrankenhaus gebracht worden, sein Zustand sei stabil. Seine Teilnahme an einer am Montag geplanten Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung Norwegens von der Besatzung durch Nazideutschland wurde abgesagt. An seinem restlichen Programm für die folgende Zeit wurde zunächst nichts geändert.