Nach Messerangriff stieg 19-Jähriger mit Stichwunde in Wiener Bus

Wien – Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Montag in Wien-Penzing mit seiner Freundin von zwei Jugendlichen angepöbelt und danach mit einem Messer angegriffen worden. Der junge Mann trug einen Einstich am Rücken davon, den er zunächst wohl im Schock gar nicht gleich bemerkte. Er und seine Begleiterin stiegen sogar noch in einen Linienbus ein. Das Opfer kam in ein Spital, Lebensgefahr bestehe keine, berichtete die Polizei. Ein mutmaßlicher Täter wurde inzwischen festgenommen.