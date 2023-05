Rund 370.000 Menschen in Österreich gelten derzeit als alkoholabhängig

Wien – Rund 370.000 Menschen in Österreich sind alkoholabhängig, was fünf Prozent der Erwachsenen entspricht. Weitere zehn Prozent trinken Alkohol in einem Ausmaß, das ihr Risiko zu erkranken, stark erhöht. Unterm Strich weisen damit 15 Prozent oder rund eine Million Menschen problematisches Trinkverhalten auf, erläutert die Initiative „Österreichische Dialogwoche Alkohol" in einer Aussendung am Montag, die sich bei den Zahlen auf den Epidemiologiebericht Sucht 2022 bezieht.