Reaktion zu Lebensmittel-Gipfel: „Regierung lässt Bevölkerung im Regen stehen"

Nachdem der Gipfel am Montag ohne Ergebnisse zu Ende ging und Sozialminister Johannes Rauch auf Fortsetzungsgespräche vertröstete, forderte die Arbeiterkammer einmal mehr ein aktives Eingreifen in die Preise.

Wien – „Die Teuerung belastet die Bevölkerung in Österreich immer stärker und macht das Leben für viele Menschen unleistbar. Die Regierung schaut weiter tatenlos zu und appelliert an Unternehmen, anstatt einzugreifen. Dabei wir immer klarer: Die Preiskrise geht mit massiven Übergewinnen einher: Viele Unternehmen erhöhen ihre Preise deutlich mehr, als es die gestiegenen Kosten rechtfertigen würden. Ist das wirklich der freie Markt, den es zu schützen gilt?“, wird der AK-Bereichsleiter Wirtschaft, Tobias Schweitzer in der Aussendung zitiert.