Neuer Abt im Stift Wilten: Sellrainer Pfarrer folgt auf Prälat Schreier

Der gebürtige Oberösterreicher Leopold Jürgen Baumberger wurde am vergangenen Donnerstag vom Wiltner Konvent zum neuen Abt gewählt. Der 35-Jährige trat 2014 in den Orden der Prämonstratenser ein.

Innsbruck – Das Stift Wilten hat einen neuen Abt: Bereits am vergangenen Donnerstag wurde Leopold Jürgen Baumberger, BA OPraem zum Nachfolger von Prälat Mag. Raimund Schreier OPraem gewählt. Der 35-jährige Chorherr aus Oberösterreich ist der erste Abt in der Geschichte des Stiftes, der den Namen Leopold trägt.

Leopold Jürgen Baumberger wurde 1987 in Steyr geboren und studierte Pharmazie an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. Nachdem er die Fachprüfung für den Apothekerberuf abgelegt hat, begann er zunächst als Seminarist für die Diözese Linz ein Diplomstudium der Katholischen Fachtheologie an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.