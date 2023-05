Lamborghini-Sportwagen feiern sechs Jahrzehnte Bestand

Im heurigen Jubiläumsjahr beteiligt sich Lamborghini an einer Reihe von Feierlichkeiten, etwa am 60th Anniversary Giro, der am 24. Mai beginnen und am 28. Mai in Bologna im Rahmen eines Concours d’Elegance enden wird. Absoluter Höhepunkt des Jahres ist die Serienfertigung des neuen Supersportwagens Revuelto, der den im Vorjahr eingestellten Aventador ersetzt.