ÖBB erhöht die Ticketpreise: Zugfahren wird im Juni wieder teurer

Wien – Zugfahren wird ab Juni wieder teurer. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) heben mit 11. Juni 2023 ihre Ticketpreise in der ersten und zweiten Klasse um 5,8 Prozent, hieß es in einer Aussendung. Grund sei eine Anpassung an die Inflationsrate – wegen anhaltend hoher Energiepreise und dem damit verbundenen Kostendruck sei die Erhöhung erforderlich, sie liege aber unter der Inflationsrate.