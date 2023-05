Missbrauch in Tiroler Heim: „Ich möchte allen Opfern Mut machen“

Innsbruck – „Dort wurde ich als Mensch gebrochen, gedemütigt, misshandelt, missbraucht und unterdrückt. Es war eine seelische Vergewaltigung – und das alles unter der Obsorge des Landes.“ Für Christian Herbst (60) waren die 85 Tage von Juli bis Oktober 1974 in der Kinderbeobachtungsstation von Maria Nowak-Vogl ein Martyrium, wie er bei „Tirol Live“ schildert. Gemeinsam mit der Liste Fritz fordert er eine gerechte Entschädigung für die Missbrauchsopfer der damaligen Kinderpsychiatrie. 3654 Krankengeschichten von Betroffenen gibt es, 250 von ihnen wurden bisher finanziell entschädigt. Die niedrigsten Beträge lagen unter 500 Euro, einmal zahlte das Land 25.000 Euro. Es ist das Unverständnis über das Land Tirol, wie es mit den Missbrauchsopfern in der Kinderbeobachtungsstation (1954 bis 1987) umgeht, das Herbst an die Öffentlichkeit gehen ließ. „Warum sollen Misshandlungen dort anders eingestuft werden? Ist ein Schlag ins Gesicht in einem Heim anders als in einem Heim des Landes? Nein, es tut immer gleich weh“, sagt Herbst.