Ex-Landesrat Tratter als Neue-Heimat-Chef fixiert

Innsbruck – Die Eigentümervertreter von Land Tirol und Stadt Innsbruck haben am Montag bei der Generalversammlung den neuen technischen Geschäftsführer für die Neue Heimat Tirol bestellt.

Auf Hannes Gschwentner im Vorstand der NHT – er tritt mit Jahresende seine Pension an – wird der langjährige Wohnbaulandesrat Johannes Tratter folgen und künftig gemeinsam mit Markus Pollo die Geschäfte führen. Tratter hat sich im Rahmen eines mehrstufigen Auswahlverfahrens gegen 14 MitbewerberInnen durchgesetzt.

„Auf Grundlage der öffentlichen Ausschreibungskriterien entschied sich die Generalversammlung einstimmig nach einem faktenorientierten Auswahlprozedere und auf Empfehlung der Personalberatungsagentur und der Hearingkommission, Herrn Johannes Tratter mit der technischen Geschäftsführung zu betrauen“, wurde der zuständige Wirtschaftslandesrat Mario Gerber in einer Aussendung mit.

Für Bürgermeister Georg Willi steht fest: „Im Falle des technischen Geschäftsführers obliegt dem Land Tirol das alleinige Vorschlagsrecht. Die Akquise von ausreichend Grundstücken für den geförderten Wohnbau wird die große Herausforderung im Wettbewerb mit den vielen anderen Playern am Markt. Hauptziel der NHT muss es sein, in Städten und Gemeinden günstigen Wohnraum für die Tiroler Bevölkerung bereitzustellen.“

Tratter soll noch vor Jahreswechsel in das Unternehmen eintreten. Um einen geordneten Übergang sicherzustellen, soll er vom bisherigen Geschäftsführer Hannes Gschwentner in die Agenden eingearbeitet werden, hieß es in der Aussendung. (TT.com)