Mitarbeiter stahl Zehntausende Euro aus Gasthaus in Hopfgarten

Hopfgarten im Brixental – Nach einem mutmaßlichen Dieb sucht derzeit die Polizei in Hopfgarten. Wie es in einer Aussendung am Montagabend hieß, steht ein 43-jähriger Mitarbeiter eines Gasthauses unter Verdacht, zwischen 6. und 8. Mai einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag von seinem Arbeitgeber gestohlen zu haben.