ÖHB-Männer erwarten mit Spannung Los für Deutschland-EM

Österreichs Handballmänner erwarten mit Spannung ihr Los für die Europameisterschaft im Jänner 2024 in Deutschland. Der Ziehung am Mittwoch (18.00 Uhr) in Düsseldorf kommt wegweisende Bedeutung für die Vorrunde an den Spielorten Berlin, Mannheim und München zu. Das rot-weiß-rote Selbstvertrauen ist nach der Qualifikation mit sechs Siegen aus sechs Spielen gegen Rumänien, Ukraine und Färöer jedenfalls durchaus stattlich. Das makellose Ergebnis bescherte die Setzung in Topf 2.





In den Vorrundengruppen A und D in Berlin sind Deutschland und Norwegen gesetzt. Das Eröffnungsspiel bestreitet der Gastgeber am 10. Jänner im Fußballstadion von Fortuna Düsseldorf vor der Rekordkulisse von 50.000 Zuschauern. Mannheim beheimatet die Vorrundengruppen B und E, in denen Kroatien, bzw. Schweden gesetzt sind, während in München in den Gruppen C und F Island und Dänemark warten. Damit sind bereits vier Teams aus Topf 1 gesetzt. Hinzu kommt Deutschland aus Topf 2, womit Gruppe A für Österreich ausscheidet, sowie Kroatien aus Topf 3.