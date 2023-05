Lions-Flohmarkt in Reutte: Schulter an Schulter zum Rekord

Reutte – Wer an Klaustrophobie leidet, war hier falsch. Eher schon eine Art Klaustrophilie, eine Liebe zum Einschluss, war nötig, um den Lions-Flohmarkt am Sonntag im Reuttener Drei-Tannen-Stadion zu bestehen. Denn nach dreijähriger Corona-Pause wurde die Veranstaltung von Abertausenden Besuchern gestürmt, im Zelt war Umfallen unmöglich. Dies drückte sich auch im Rekordeinnahmen von 67.547 € aus. Abzüglich der Ausgaben werden an die 80 % bleiben – rein für soziale Zuwendungen, wovon 85 % im Bezirk Reutte, 10 % national und 5 % international zum Einsatz kommen. Ein Renner des Tages war etwa eine 10- Euro-Tasche. Für diese Summe bekam man eine große leere Tasche, die randvoll befüllt werden durfte.