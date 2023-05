Genau hier am Unteren Stadtplatz, wo sich der Verkehr täglich Stoßstange an Stoßstange durch Hall schiebt, wird am 27. Mai eine 200 m lange Tafel stehen. Auf einen Mix aus Kulinarik, Kultur und Bürgerversammlung freuen sich GR Christoph Sailer (l.), Petra Pöschl (Stadtmarketing) und Organisator Hansjörg Salchner.

© Domanig