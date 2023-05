„Unabhängige Kitzbüheler“ zogen Bilanz: „Wir sind ja keine Querulanten“

Kitzbühel – Nach gut einem Jahr nach der Gemeinderatswahl zog nun auch die Liste „Unabhängige Kitzbüheler“ (UK) in einer Pressekonferenz Bilanz. „Wir sind aus der Historie heraus immer schon die Kontrollpartei der Kitzbüheler Politik gewesen und sehen uns auch heute wieder in der gleichen Funktion“, sagt Stadtrat Andreas Fuchs-Martschitz.

Erstmals in der Geschichte der UK ist die Liste auch im Stadtrat vertreten, dadurch habe man nun einen besseren Einblick und mehr Information. „Die meisten Anträge im Gemeinderat kamen von unserer Fraktion und wir konnten einige wichtige Themen anstoßen“, sagt Fuchs-Martschitz und zieht deshalb eine positive Bilanz. Man habe in den vergangenen Monaten durchaus kleine Erfolge erzielen können. So etwa die Umsetzung der digitalen Parkraumbewirtschaftung mittels einer Parkplatz-App für die Parkflächen der Stadt.