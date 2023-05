Deutscher Minister Habeck in Bedrängnis: Grüner Filz zum grünen Geburtstag

Enge familiäre Verflechtungen bei Postenbesetzungen bringen deutschen Wirtschaftsminister in Bedrängnis.

Berlin – Wenige Tage vor dem 30. Jahrestag des Zusammenschlusses vom ostdeutschen Bündnis 90 mit den westdeutschen Grünen am kommenden Sonntag steckt die Partei in einer Krise. In Umfragen lange Zeit vor der Kanzlerpartei SPD gelegen, ist sie im aktuellen ARD-Deutschlandtrend von 23 auf mittlerweile 16 Prozent abgestürzt und liegt damit gleichauf mit der rechtsnationalen AfD.