Putin rechtfertigt Kämpfe gegen Ukraine: „Gegen uns wurde ein Krieg entfesselt"

In Moskau hat die große Militärparade begonnen, mit der Russland den Sieg über Deutschland im Jahr 1945 feiert. In seiner Rede stellte Putin Russland als Kriegsopfer der Ukraine dar.

Moskau – Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Moskau die traditionelle Militärparade zum 78. Jahrestag des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen. Tausende Soldaten marschierten auf dem Roten Platz auf. In seiner Rede, die Russlands Präsident Wladimir Putin auf der Parade traditionell hält, rechtfertigte er den aktuellen Krieg gegen die Ukraine, indem er Russland als angebliches Opfer dargestellt.

„Heute befindet sich die Zivilisation erneut an einem entscheidenden Wendepunkt", sagte Putin vor den versammelten Soldaten auf dem Roten Platz in Moskau. „Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt", fügte er mit Blick auf die Kämpfe gegen die Ukraine hinzu, die er vor mehr als einem Jahr selbst angeordnet hatte. „Aber wir haben den internationalen Terrorismus zurückgeschlagen, wir werden die Einwohner des Donbass beschützen und wir werden unsere Sicherheit gewährleisten."

Russland hat am 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen – und rechtfertigt diesen immer wieder mit der nicht belegten Behauptung, der Westen habe Russland bedroht. Auch mehr als ein Jahr nach Kriegsbeginn war in Moskau bis zuletzt in der Regel nur von einer „militärischen Spezial-Operation" die Rede gewesen.