Cheer Championships Tirol: Ein Tag voller Tanz und Akrobatik

Den Tageshöchstwert an Punkten holte sich dabei das Nachwuchsteam Raiderettes Rising Glam mit 81,30 Punkten. Tiroler Meister in der höchsten Klasse dürfen sich ab nun die Athletinnen der Raiderettes Ladies6 nennen. Für die Teams der Tyrolean Angels Cheerleader und der SWARCO Raiderettes geht es nun am 11. Juni zur Staatsmeisterschaft. Diese findet, wie auch schon in den vergangenen Jahren, im Rahmen der Sports Austria Finals in Graz statt.