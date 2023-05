Ein Wochenende mit vielen Kegel-Medaillen

Innsbruck – Am vergangenen Wochenende ging es im Tiroler Billardsport so richtig rund, schließlich standen bei den Landesmeisterschaften in diversen Disziplinen Medaillenentscheidungen an: Im Snooker sicherte sich der erst 19-jährige David Scheiber seinen ersten Landesmeistertitel. Im Carambol triumphiert Lokalmatador Thomas Riml, während Clemens Schober die Titelverteidigung im Pool-Billard gelang. Bei den Damen jubelte indes Marion Winkler zum dritten Mal in dieser Saison. Das galt im Rollstuhl-Billard auch für Emil Schranz.