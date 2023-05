Bürgermeister will nicht abdanken: Jerzens steht vor Neuwahlen

Jerzens – Seit Dienstag ist es offiziell: Am 16. Mai tagt der Gemeinderat von Jerzens – einziger Tagesordnungspunkt ist die Auflösung des Gemeinderates nach §27 der TGO. Wie berichtet, drängen die Gemeinderäte geschlossen BM Mathias Plattner aufgrund dessen Doppelbelastung als Amtsleiter zum Rücktritt als Dorfchef. Falls nicht, dann würde man zurücktreten und damit Neuwahlen in der Pitztaler Gemeinde vom Zaun brechen. BM Plattner hatte in der Vorwoche entschieden, nicht abzudanken, seither gab es keine Gespräche mehr zwischen den Parteien.