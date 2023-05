US-Rapper Young Lo in Nachtclub erschossen: Zusammenarbeit auch mit Chris Brown

Miami – In einem Nachtclub der US-Stadt Miami ist der Rapper Young Lo, der mit R&B-Künstler Chris Brown und anderen Musikern zusammengearbeitet hatte, durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die Polizei habe den Musiker, der auch unter dem Namen Everybody Knows Lo bekannt war, nach dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag identifiziert, wie die Zeitung Miami Herald und andere Medien am Montag (Ortszeit) berichteten. Zwei Frauen seien durch Schüsse verletzt worden.