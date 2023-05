Pille mit Fäkal-Bakterien soll bei Darmentzündung helfen

Was bisher eine Stuhltransplantation erforderte, soll in Zukunft mit einer neuen Pille möglich gemacht werden: Das Präparat soll die geschädigte Darmflora wieder aufbauen, muss aber erst klinisch getestet werden.

Genf/Lausanne (APA/sda) - Ein Genfer Forschungsteam hat eine neue Methode zur Verkapselung von Fäkalbakterien entwickelt. Bisher war bei Patientinnen und Patienten mit einer stark geschädigten Darmflora nach einer Infektion mit dem Bakterium Clostridium difficile eine sogenannte Stuhltransplantation notwendig, wie die Universität Genf (Unige) am Dienstag mitteilte. Dabei wird der Darminhalt eines Spenders, der gesunde Bakterien beinhaltet, in den geschädigten Darm transplantiert.

Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Universität Genf haben nun in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Lausanne (Chuv) eine neue, einfachere Technologie entwickelt. "Unsere Technik ermöglicht es, die im Stuhl des Spenders oder der Spenderin vorhandenen Mikroorganismen lebend in kleine, etwa zwei Millimeter großen Kügelchen einzukapseln, die oral eingenommen werden", erklärte Erstautorin Adèle Rakotonirina in der Mitteilung der Universität Genf.