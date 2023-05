Stihl Tirol steigerte Umsatz 2022 um sieben Prozent auf neues Rekordhoch

Die Herausforderungen in "Nach-Pandemie-Zeiten" sind laut Geschäftsführer Jan Grigor Schubert mannigfaltig gewesen. Dennoch erzielte das Unterländer Unternehmen "ein zufriedenstellendes Ergebnis".

Langkampfen – Der Gartengerätehersteller Stihl Tirol mit Sitz in Langkampfen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 768,9 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet. Dieser Wert, der einen neuen Höchststand für das Unternehmen darstelle, bedeute ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Dabei handle es sich angesichts der Corona-Nachwehen um "ein zufriedenstellendes Ergebnis", sagte Stihl Tirol-Geschäftsführer Jan Grigor Schubert am Dienstag bei einem Pressegespräch.





Auch die Zahl der Beschäftigten habe sich weiter erhöht und sich mit Ende 2022 bei 799 Mitarbeitern eingependelt, sagte er. "Damit haben wir es zumindest mit einem moderaten Wachstum von rund 4 Prozent zu tun", konstatierte der neue Stihl Tirol Geschäftsführer, der diese Funktion seit 100 Tagen bekleidet.

Wir mussten im Jahr 2022 unter anderem mit gestörten Lieferketten, Materialknappheit und Personalmangel klarkommen. Jan Grigor (Geschäftsführer Stihl Tirol)

Die Herausforderungen in "Nach-Pandemie-Zeiten" seien jedenfalls mannigfaltig gewesen, so der Geschäftsführer. "Wir mussten im Jahr 2022 unter anderem mit gestörten Lieferketten, Materialknappheit und Personalmangel klarkommen", hielt er fest. Auch das "konjunkturelle Umfeld", Stichwort Energiekrise und Ukraine-Krieg, sei überaus schwierig gewesen.

Der verhältnismäßig gute Umsatz sei aber deshalb möglich gewesen, weil man im September die eigene Produktionsstätte für Kunststofffertigung einweihen konnte und "die Kunden loyal waren", beschrieb Schubert die positiven Faktoren im vergangenen Jahr. So sei glücklicherweise "kein Kernmarkt weggebrochen", sondern man habe sich konstant gut auf den Märkten halten können. "Bei unserer Exportquote von 98 Prozent waren unsere Hauptmärkte auch 2022 Deutschland, USA, Frankreich oder die Benelux-Staaten", sagte Schubert.

Das Thema Materialverfügbarkeit hat sich bereits entspannt und ich gehe davon aus, dass sich die Probleme für Einkauf und Logistik bis Herbst diesen Jahres endgültig erledigt haben. Jan Grigor (Geschäftsführer Stihl Tirol)

Gepunktet habe man in diesen wichtigen Märkten beispielsweise mit "Innovationen" wie etwa dem "Zero-Turn-Aufsitzmäher", der in 19 Varianten zur Verfügung stehe und derzeit ausschließlich für den nordamerikanischen Markt konzipiert sei, sagte Thilo Foersch, kaufmännischer Leiter von Stihl Tirol. "Auch die Mähroboter, Akku-Motorsägen und Wasserpumpen sind in den relevanten Märkten gut angekommen", so Foersch weiter.