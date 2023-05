Stihl wächst nach Rekord weiter, fast 100 Jobs offen

Langkampfen – Langkampfen – „Es wird langsam besser“, sagt Jan Grigor Schubert, seit Jahresbeginn neuer Geschäftsführer beim Gartengerätehersteller Stihl Tirol in Langkampfen. Gemeint sind die Probleme, mit denen jedes Industrieunternehmen auch noch im vergangenen Jahr konfrontiert war: Aufgrund von Material­engpässen etwa bei Elektronik­teilen konnte die Produktion von Rasenmähern oder Heckenscheren nicht mit der Nachfrage mithalten. Inzwischen läuft die Produktion in Langkampfen wieder rund. „Wir können wieder die gewohnten Produktionszahlen liefern“, betont Schubert: „Die Nachfrage nach Gartengeräten hält an, die Umsätze sind zufriedenstellend, für den Rest der Saison sind wir optimistisch“, schildert der neue Stihl-Tirol-Chef. Seit vergangenem September läuft die neue Kunststoffteile-Produktion mit zehn Spritzgussmaschinen. 19 Millionen Euro hat man dafür investiert, die Option für einen weiteren Ausbau hält man sich offen.