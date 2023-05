Baby Nummer 3 ist da: Schweinsteiger und Ivanovic präsentieren süßes Video

Innsbruck – Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic sind zum dritten Mal Eltern geworden. Auf ihren Instagram-Kanälen präsentierten die beiden ehemaligen Sport-Stars am Dienstag ein süßes Schwarz-Weiß-Video. Dabei nehmen erst der deutsche Fußball-Weltmeister und das einstige serbische Tennis-Ass ihre Hände weg, dann die beiden größeren Geschwister. Am Ende ist die Hand des Babys zu sehen. Das Video zum jüngsten Familienzuwachs kommentierten sie voller Stolz: „Hallo Welt! Unsere Herzen sind voller Liebe.“

Ob der Schweinsteiger-Nachwuchs in Tirol aufwächst oder das Licht der Welt erblickte, ist ebenso wenig bekannt wie der Name. Immerhin besitzt der ehemalige Bayern-Spieler ein neu errichtetes Haus in Westendorf. Dies soll der 38-Jähirge und seine Familie allerdings noch nicht bewohnen. (TT.com)