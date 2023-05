Bei der Teddybär-Krankenhaus-Aktion heilen Kinder ihre flauschigen Patienten

Innsbruck – Nils liegt auf dem Arzttisch. Am buschigen Schwanz des Roten Pandas legt Josef gerade eine Schiene an. „Nils hat Schlafgewandelt. Als er die Tür zumachte, hat er sich den Schwanz eingeklemmt“, erklärt der fünfjährige Bub besorgt. Daher hat er Nils, sein liebstes Kuscheltier, zum Teddybär-Krankenhaus in der Kinderklinik in Innsbruck gebracht.