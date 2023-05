Von gefälltem Baum erfasst: 20-Jähriger bei Forstunfall in Kirchdorf verletzt

Kirchdorf – Bei einem Forstunfall im Bereich des sogenannten Troirückens in Kirchdorf ist am Dienstag ein 20-Jähriger verletzt worden. Der Mann führte Holzschlägerungsarbeiten durch, als ein Baum auf einen bereits gefällten Baum fiel. Dieser setzte sich in Bewegung und prallte gegen den 20-Jährigen.