Bienen töteten nach Busunglück in Nicaragua sechs Menschen

Managua – In Nicaragua sind mindestens sechs Menschen nach einem Busunglück von einem Bienenschwarm getötet worden. Der Bus sei in der Gemeinde San Sebastián de Yali im Nordwesten des mittelamerikanischen Landes einen Abhang hinuntergestürzt, auf dem Bienenstöcke zur Gewinnung von Honig in einer Kaffeeplantage aufgestellt waren, berichteten örtliche Medien am Dienstag. Mindestens 14 weitere Menschen würden wegen Bienenstichen in Krankenhäusern behandelt, darunter ein vierjähriges Kind.