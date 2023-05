USA kündigen neue Milliarden-Militärhilfe für Ukraine an

Die US-Regierung hat neue militärische Unterstützungen im Wert von 1,2 Milliarden Dollar (1,09 Mrd. Euro) für die Ukraine angekündigt. Damit sollen insbesondere die ukrainische Luftverteidigung gestärkt und der Bedarf an Munition unterstützt werden, wie das US-Außenministerium am Dienstag mitteilte. Die Vereinigten Staaten schicken demnach auch zusätzliche Artilleriegeschosse und Unterstützung für die Instandhaltung bereits vorhandener Waffensysteme.





Die Militärhilfe stammt dieses Mal nicht aus Beständen des US-Militärs, sondern wird aus der Industrie bezogen. Wie Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre sagte, sollen unter anderem Luftabwehrsysteme und Artillerie-Munition geliefert werden. Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion und unterstützen die Ukraine seit Beginn des Angriffskriegs. Laut Verteidigungsministerium steuerten die Vereinigten Staaten seit Kriegsbeginn Militärhilfen im Wert von mehr als 36,9 Milliarden US-Dollar (knapp 33,7 Milliarden Euro) bei. Bei dem neuen Paket gehe es nicht nur darum, den kurzfristigen Bedarf der ukrainischen Streitkräfte zu decken, sondern auch darum, die Verteidigungsfähigkeit des Landes langfristig zu stärken, teilte das US-Außenministerium mit.

US-Außenminister Antony Blinken sagte bei einer Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen James Cleverly am Dienstag in Washington, er glaube, dass die Ukraine über die notwendigen Mittel verfüge, um bei einer Gegenoffensive von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern. "Sie haben alles, was sie brauchen, um bei der Rückeroberung von Gebieten, die Russland in den letzten 14 Monaten mit Gewalt erobert hat, erfolgreich zu sein", sagte er.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba dämpfte dagegen die Erwartungen an die erwartete Frühjahresoffensive. In einem Interview mit "Bild" (Mittwoch) sagt der Minister: "Betrachten Sie diese Gegenoffensive nicht als die letzte, denn wir wissen nicht, was dabei herauskommen wird." Nur wenn es gelinge, bei dieser Offensive die von Russland besetzten Gebiete zu befreien, werde das die Letzte sein. "Aber wenn nicht, dann bedeutet das, dass wir uns auf die nächste Gegenoffensive vorbereiten müssen."