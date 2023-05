Fünf Tote nach Angriff auf Synagoge in Tunesien

Tunis – Bei einem Angriff auf eine auch bei Touristen beliebte Synagoge in Tunesien sind fünf Menschen getötet worden. Ein Angehöriger der tunesischen Küstenwache habe bei dem jüdischen Gotteshaus auf der Insel Djerba das Feuer eröffnet, teilte das Innenministerium nach der Tat am späten Dienstagabend mit. Demnach tötete er zunächst einen Kollegen und schoss dann „willkürlich" vor der Synagoge La Ghriba auf Wachleute sowie auf Besucher. Sicherheitskräfte töteten den Angreifer danach.

In der Synagoge findet in diesen Tagen das jüdische Fest Lag Baomer statt, zu dem jedes Jahr viele einheimische Gläubige sowie Pilger aus Israel, Frankreich und anderen Ländern anreisen. Israelischen Medienberichten zufolge hielten sich während der Tat rund 1000 Menschen in dem Gotteshaus auf. Nach tunesischen Angaben nahmen dieses Jahr rund 7000 Menschen an der Pilgerfahrt teil. Während des Fests gelten jedes Jahr besonders strenge Sicherheitsvorkehrungen.