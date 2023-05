Bei Nachhaltigkeit sind Österreicher selbstkritisch

Wien – In einer Studie zum Wohnbarometer der VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft geben sich die Befragten in Bezug auf die Nachhaltigkeit ihres Lebensstils durchaus selbstkritisch. Auf die Frage „Würden Sie Ihren Lebensstil als nachhaltig und umweltschonend bezeichnen?“, antworteten nur 19 % uneingeschränkt mit Ja. Weitere 49 % bezeichneten ihren Lebensstil als „eher“ ressourcenschonend. 21 % achten „eher nicht“ auf Nachhaltigkeitskriterien und 7 % verzichten zur Gänze auf einen rücksichtsvollen Umgang mit der Umwelt. Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich keine Verbesserung, so die VAV in einer Aussendung.