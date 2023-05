14-jähriges Mädchen in Texas beim Versteckspielen angeschossen

Ein Nachbar griff wegen einem „Schatten vor seinem Haus“ zur Waffe. Er wurde in Gewahrsam genommen und in mehreren Punkten angeklagt.

Starks – Ein 14-jähriges Mädchen ist in den USA beim Versteckspielen angeschossen und am Kopf verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des örtlichen Sheriffs bereits am Sonntag in der Stadt Starks im US-Staat Texas. Die Polizei fand demnach am Tatort eine Jugendliche mit einer Schusswunde am Hinterkopf vor, die mit „nicht lebensbedrohlichen Verletzungen" ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.





Die Ermittlungen hätten ergeben, dass mehrere Jugendliche in dem Gebiet Verstecken gespielt und sich dabei auch auf einem Nachbargrundstück versteckt hätten. Der 58-jährige Hausbewohner David Dolye habe ausgesagt, er habe „Schatten vor seinem Haus beobachtet" und daraufhin seine Waffe geholt.

„Er ist wieder rausgegangen und hat Leute gesehen, die von seinem Grundstück wegliefen, hat dann angefangen auf sie zu schießen und versehentlich das Mädchen getroffen", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Doyle wurde in Gewahrsam genommen und in mehreren Punkten angeklagt, darunter schwere Körperverletzung mit einer Waffe.

Mehrere Vorfälle mit Schusswaffen