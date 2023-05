Australien: Entführer von minderjähriger Cleo Smith legt Berufung gegen Urteil ein

Perth – Der zu mehr als 13 Jahren Haft verurteilte Entführer der kleinen Cleo Smith in Australien hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Das Gericht habe bei der Urteilsfindung die extrem schwierige Kindheit des Angeklagten nicht ausreichend berücksichtigt, begründete seine Anwältin Kate Turtley-Chappel den Einspruch. Dies berichteten australische Medien am Dienstagabend (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Das damals vierjährige Mädchen war Mitte Oktober 2021 nachts von einem Campingplatz 75 Kilometer nördlich seines Heimatortes Carnarvon aus dem Familienzelt verschwunden. Als die Eltern morgens aufwachten, war die Tochter mitsamt ihres Schlafsacks nicht mehr da. 18 Tage lang blieb das Mädchen verschollen, bis es schließlich aus einem verschlossenen Haus in ihrem Heimatort befreit wurde. Der Besitzer des Hauses wurde in der Nähe auf der Straße festgenommen.

Der Mann leidet der Justiz zufolge an einer "schweren und komplexen Persönlichkeitsstörung" und lebt in einer Art Fantasie-Welt. Ihm drohten bis zu 20 Jahre Haft. Das Strafmaß wurde unter anderem wegen seines Schuldeingeständnisses reduziert. Der Verurteilte sitze in einem speziellen Trakt des Gefängnisses in Perth, wo Risikotäter zu ihrem eigenen Schutz festgehalten werden, berichtete der australische Guardian. (dpa)