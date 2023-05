UNO fordern mehr Einsatz zur Vermeidung von Frühgeburten

Die Überlebenschance für Frühchen in Ländern mit hohen Einkommen ist sehr hoch. Rund zwei Drittel der Frühgeburten passieren im südlichen Asien und in Afrika.

Genf – Etwa jedes zehnte Baby kommt nach einem neuen UNO-Bericht zu früh zur Welt, und fast jedes 13. davon stirbt an Komplikationen durch die Frühgeburt. Zwischen 2010 und 2020 seien 152 Millionen Babys zu früh auf die Welt gekommen, also nach weniger als 37 Schwangerschaftswochen, berichteten die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF und die Allianz Partnership for Maternal, Newborn & Child Health (PMNCH) am Mittwoch in Genf.