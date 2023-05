Südtirol schneidet bei Möglichkeiten zur Kinderbetreuung italienweit am besten ab

Die Studie des Kinderschutznetzwerks „Save the Children“ untersuchte in Italiens Regionen Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, die Geburtenrate, Gesundheit oder Sicherheit der Arbeitsverhältnisse.

Bozen – Südtirol bietet im Vergleich zu allen anderen Regionen Italiens wohl am meisten Kinderhorte, Kindergärten und Vollzeitschulen, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Kinderschutznetzwerks "Save the Children" zeigte. Mit 118,8 Punkten landete die Alpenregion auf dem ersten Platz, gefolgt von der Emilia-Romagna (112,1), dem Aostatal (110,3) und der Toskana (108,7).