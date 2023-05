Die Jüngsten jubeln vor den großen Turnerinnen

Innsbruck - Tirols jüngste Turnerinnen – darunter sogar einige der Jahrgänge 2018 und 2019 – präsentierten sich am Wochenende in Innsbruck bei den offenen Landes-Kindermeisterschaften teilweise erstmals den Kampfrichterinnen – und auch den zahlreichen Zuschauern im Tiroler Leistungszentrum. Auf das Podest turnten dabei Elena Pesa, Ela Kilic und Laura Stolz in der Grundlagenstufe 0, in der Grundlagenstufe 1 Holly Brown, Meagan Graham und Emma Wiesinger (siehe Kasten unten). Nächster Höhepunkt: die Staatsmeisterschaften für die „Großen“ am Wochenende in Linz. (TT)