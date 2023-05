Hallen zu nieder, zu klein: Volleyball-Nachwuchs hinkt hinterher

Innsbruck – In der Bundesliga mischen Tirols Volleyballer vorne mit: Die Hypo-Tirol-Männer holten sich heuer wieder den Titel, den Damen der TI-Rowa-Moser-volley gelang Platz drei. Wie schlägt sich aber der Nachwuchs im nationalen Vergleich? Überraschend wurden etwa die Mädchen vom SV Raika Natters am Wochenende österreichischer U14-Vizemeister. „Ein toller Erfolg für den kleinen Klub“, freute sich Tirols Nachwuchsreferent Daniel Gavan. Diese Silbermedaille könnte aber die heuer einzige für die heimischen Hoffnungen bleiben.

„Im Kleinfeld (bis U14, Anm.) ist viel möglich, am großen Feld mit sechs Spielern wird es für uns aber schwer“, sagt Gavan, früher Nationalteam- und Hypo-Tirol-Kapitän sowie -Trainer. Die Bedingungen seien im Vergleich mit anderen Bundesländern, vor allem den östlichen und südlichen, schlechter. In Graz und Wien gibt es Akademien, dort werde zwei Mal täglich in der Halle trainiert. „Wir müssen mit dem Nachwuchs in Hallen spielen, die zu nieder und zu klein sind, weil die USI ja nicht immer verfügbar ist. Ein Sprungservice im Training geht sich gar nicht aus“, moniert Gavan. Potenzial gebe es genug, auch die Nachwuchsarbeit in Tirol lobte er, „aber der Vorsprung durch bessere Infrastruktur und hauptberufliche Trainer ist nicht wettzumachen“. (sab)