Massive Mure ging auf Kühtaistraße ab: Sperre bleibt aufrecht

Oetz, Haiming – Nach einem Murenabgang am vergangenen Mittwoch ist die Kühtaistraße (L237) zwischen Oetzerau (Gemeinde Oetz) und Ochsengarten (Gemeinde Haiming) gesperrt. Laut Polizei dürfte der Kühtailebach nach starken Regenfällen über die Ufer getreten sein. Dadurch kam es zu der Vermurung.

Anders als geplant konnte mit der Räumung erst am Montag begonnen werden. Aktuell werde unter Hochdruck daran gearbeitet, das betroffene Bachbett zu räumen, teilte das Land am Montag mit. Zugleich werden die notwendigen Reparaturarbeiten an der Straße durchgeführt.