40 Neu-Infektionen im Vorjahr: Bedenklicher Anstieg an HIV-Fällen in Tirol

HIV-Neuinfektionen sind in Österreich zuletzt wieder angestiegen. Österreichweit wurden 2022 schon 473 Fälle registriert, 40 Personen waren es in Tirol.

Innsbruck – Die einstige "Aids-Hilfe Tirol", die sich seit kurzem "Zentrum Sexuelle Gesundheit Tirol" nennt, sieht HIV in Österreich wieder auf dem Vormarsch. So habe es im Jahr 2022 schon 473 HIV-Neudiagnosen gegeben, im Jahr zuvor waren es noch 376 registrierte Neuinfektionen gewesen. Auch in Tirol stiegen die Zahlen deutlich: Im vergangenen Jahr infizierten sich 40 Personen mit dem HI-Virus, während es 2021 noch 25 Personen gewesen waren, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Die Neuinfektionen, sowohl bundesweit als auch in Tirol, seien 2022 so hoch wie in den vergangenen fünf Jahren nicht mehr gewesen. Es sei daher wichtig zu betonen, dass das Thema Aids "nichts an Bedeutung verloren hat", sagte Georg Gierzinger, Leiter des "Zentrums Sexuelle Gesundheit Tirol". "Diese Pandemie ist nämlich nicht unter Kontrolle, auch wenn es mittlerweile gute Medikamente zur Behandlung gibt", verdeutlichte er bei dem Pressegespräch in Innsbruck.