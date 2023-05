„Zentrum Sexuelle Gesundheit Tirol“: Ein neuer Name für noch mehr Angebote

Innsbruck – Innsbruck – Um mit dem Wandel der Gesellschaft Schritt zu halten, bedarf es der Anpassungen. Auch bei sozialen Einrichtungen. Genau aus diesem Grund wurde nach 30 Jahren aus der „AIDS-Hilfe Tirol“ am 3. Mai das „Zentrum Sexuelle Gesundheit Tirol“. Mit der Umbenennung gehen Neuerungen einher, wie das Angebot für Sexualtherapiesitzungen.

„Wir haben festgestellt, dass die Nachfrage an Beratungen und Testungen auf unterschiedlichste Geschlechtskrankheiten wie zum Beispiel Syphilis und Chlamydien zugenommen haben. Dieser Name bildet unser Angebot mehr ab. Sexuelle Gesundheit muss im Sinne von Prävention und Gesundheitsförderung breiter gedacht werden“, erklärt Georg Gierzinger, Geschäftsführer des umbenannten Vereins.

Ihm ist es ein besonderes Anliegen, auf das weiterhin große Angebot für HIV-Patienten in ihren Räumen in Innsbruck hinzuweisen. „Auch wenn wir uns umbenannt haben, bleibt das ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Denn auch wenn HIV mittlerweile gut behandelbar – wenn auch nicht heilbar – ist, sind wir bei HIV-Betroffenen immer noch mit Stigmatisierung, Diskriminierung und Altersarmut konfrontiert.“ Deswegen würden immer noch 110 Personen regelmäßig ihre soziale Arbeit in Anspruch nehmen, informiert Patrizia Staffler.