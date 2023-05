Flutwelle in der Sill: Unzählige Fische erstickten im Schlamm

Innsbruck – Am Montag rauschte aufgrund einer Wehröffnung des Oberen Sillkraftwerks eine große Schlamm-Flutwelle durch die Sill. Hunderte Fische sollen verendet sein, der Tiroler Fischereiverband sprach gar von „tausendfachem Fischsterben". Die Flutwelle hätte aufgrund ihrer Wucht durchaus auch für Menschen gefährlich werden können. „Binnen Minuten" sei der Wasserpegel in der Sill am Montag angestiegen, hieß es einer Aussendung des Verbands. Fischer hätten „Mühe" gehabt, in Sicherheit zu kommen.