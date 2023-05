Giro-Favorit Evenepoel stürzte zwei Mal, Groves gewann 5. Etappe

Salerno - Der australische Radprofi Kaden Groves hat die von vielen Stürzen überschattete fünfte Etappe beim Giro d'Italia gewonnen. Der Alpecin-Profi setzte sich am Mittwoch nach 171 km im Zielsprint in der Hafenstadt Salerno vor dem Italiener Jonathan Milan durch. Weltmeister Remco Evenepoel kam indes zweimal zu Sturz, verlor in der Gesamtwertung allerdings keine Zeit. In der Anfangsphase war der Belgier auf regennasser Fahrbahn wegen eines auf die Straße gelaufenen Hundes gestürzt.